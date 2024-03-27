Seçil Erzan davasında yeni gelişme! BDDK harekete geçti... Savcılığa yazı gönderildi

Fatih Terim başta olmak üzere, Arda Turan, Selçuk İnan ve Muslera gibi Galatasaray’da forma giymiş oyuncuları dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında BDDK'de harekete geçti.

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Seçil Erzan davasında yeni gelişme! BDDK harekete geçti... Savcılığa yazı gönderildi

Aralarında Fatih Terim başta olmak üzere, Arda Turan, Selçuk İnan ve Muslera gibi Galatasaray’da forma giymiş oyuncuların da isminin geçtiği Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konuya ilişkin harekete geçerek, Seçil Erzan'ın Denizbank yetkilileriyle yaptığı mesajlaşma ve telefon kayıtlarının kendilerine ibraz edilmesini istedi.

Odatv’nin aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda BDDK, dava sürecinde ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile iddialar nedeniyle yeni bir inceleme yapılması gerektiğine hükmetti.

Daha önce olayların yaşandığı banka şubesinin kamera kayıtlarını isteyen BDDK, Seçil Erzan'ın Denizbank yetkilileriyle yaptığı mesajlaşma ve telefon kayıtlarının ibraz edilmesini talep etti.

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Seçil Erzan Fatih Terim Galatasaray Arda Turan
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