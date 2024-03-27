Trabzon'da isale hattı çalışmasında göçük: 3 işçiden acı haber

Trabzon'da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. 3 işçi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Trabzon'da isale hattı çalışmasında göçük: 3 işçiden acı haber

Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

Etiketler
Trabzon İşçi
Son Güncelleme:
Uyarı: Sahilden uzak durun Uyarı: Sahilden uzak durun
Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler
Erdoğan'dan Diyarbakırlılara sitem: "Bana yüzde 28.5, CHP'nin adayına 71.5 oy çıkmışsa bir düşünmemiz lazım" "Bana yüzde 28.5, CHP'nin adayına 71.5 oy çıkmışsa bir düşünmemiz lazım"
Kimse evde yapıldığına inanmıyor; Ağlayan Kek böyle pastane usulü oluyor Kimse evde yapıldığına inanmıyor; Ağlayan Kek böyle pastane usulü oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Portakal seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı Fatih Portakal seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı
İslam Memiş altın fiyatlarında yaklaşan fırsatı açıkladı: 4 rakam verdi İslam Memiş altın fiyatlarında yaklaşan fırsatı açıkladı
İstanbul'da son durum: 'Rahat kazanacağı görülüyor' 'Rahat kazanacağı görülüyor'
Kocaeli, Aydın ve Samsun'da seçim anketi: Adayların oy oranları Kocaeli, Aydın ve Samsun'da seçim anketi: Adayların oy oranları
Doğuştan şanslı burçlar belli oldu: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak Doğuştan şanslı burçlar belli oldu: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak