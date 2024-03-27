Kılıçdaroğlu'nun Jahrein'e açtığı dava sonuçlandı! Tazminat ödeyecek

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç’a (Jahrein) açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme Jahrein’in Kılıçdaroğlu’na 20 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkemenin kararını Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çelik, "7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir çok kez densizce hakaretler savuran (Jahrein) Ahmet Sonuç'tan hesap sormaya devam ediyoruz... 04.07.2023 tarihli paylaşımı nedeniyle açmış olduğumuz davalardan biri bugün sonuçlandı. 20.000 ₺ Tazminat kazandık” diye yazdı.