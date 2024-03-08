Sosyal medyada paylaşıldı: Erkek siyasetçiler kadın olsaydı nasıl olurdu?

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye'deki erkek siyasetçilerin kadın halleri bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaştı. Görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sosyal medyada paylaşıldı: Erkek siyasetçiler kadın olsaydı nasıl olurdu?

Tüm Türkiye’de ve dünyada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanırken, bir sosyal medya kullanıcısı Türkiye’deki tüm siyasetçilerin kadın olduğu bir görsel paylaştı.

Görselde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a kadar birçok ismin kadın hali paylaşılırken, görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o görüntü:

Sosyal medyada paylaşıldı: Erkek siyasetçiler kadın olsaydı nasıl olurdu? - Resim : 1

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP AKP Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
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