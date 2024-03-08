Seçil Erzan davasında neler oluyor?

Aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen Denizbank eski müdürü Seçil Erzan’ın merkezinde olduğu ‘yüksek kârlı gizli fon' dolandırıcılığı davasının üçüncü duruşması görülüyor.

İstanbul Adliyesi’nde 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın saat 11.00’de görülmesi beklenirken Erzan’ın henüz Çağlayan’a getirilmemesi nedeniyle yarım saat gecikmeli başladı. Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera adliyeye geldi.

Mahkeme heyeti bugün şikayetçilere ve tanıklara söz verecek. Duruşma izleyicilerin fazla sayıda olması nedeniyle 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

EPÖZDEMİR, İNAN VE ÇOLAK HAKKINDA YAPILAN HABERLERİ SALONDA ELEŞTİRDİ

Artı Gerçek'ten Ezgi Yıldız'ın haberine göre; şikayetçilerden Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Emre Çolak’ın avukatı Rezan Epözdemir söz aldı.

Epözdemir, adliye içinde görüntü alınmasına itiraz etti:

“Geçen duruşmada bir görsel servis edildi. Vekillerimiz ve bizim hakkımızda bankanın bize verdiği alacak belgesini kullanmamız hakkımızda haber yapıldı. Emre Çolak ve Selçuk İnan’ın tefecilik suçu işlediğine dair kötü niyetli haberler yapıldı. Bunları tutanaklara geçsin diye söylüyorum.”

İLK TANIK MUSLERA: MAHKEME BAŞKANINDAN TERİM SORUSU

Mahkeme ilk olarak tanıklardan Fernando Muslera’yı dinlemek istedi. Muslera, tercüman eşliğinde, “Biz daha önce bir tanıklık yapmıştık” dedi. Mahkeme başkanı buna karşın bir daha baştan sona anlatması gerektiği sözleriyle karşılık verdi.

Mahkeme başkanı ilk olarak “Para vermeye kim ikna etti ve nasıl ikna oldunuz?” Sorusunu yöneltti. Muslera buna karşın şunları söyledi:

“2011’de Seçil hanımı tanıdım bankada çalışıyordu. Bankadan arandım ve bankada üst düzeyde çalışanlar tekliflerde bulundu. Aralık 2022’de. Denizbank’ta o dönem Seçil Erzan bu konuda ilgiliymiş bu yüzden o aradı. Bir buçuk ay boyunca yüzde 37’lik kar vaadinde bulundular.

Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu bu iki kişi fon idaresinin başındaki kişiler dediler. Denizbank hesabımdan 700 bin dolar hesabımdan para çektim. Musa Mert Çetin’e verdim. Şubat 2023’te tekrar ziraat bankasında 500 bin dolar çekerek Çetin’e elden para verdim ardından Denizbank hesabına yatırdı.”

Mahkeme başkanı tercümanın direkt çeviri yerine Muslera’nın söyledikleri duyum gibi aktarmaması hususunda uyardı.

Mahkeme heyetinin Muslera’ya sorduğu sorular ve cevapları şöyle:

Hakim: Parasını ne zaman ve ne kadar geri aldı?

Muslera: Martın sonunda 1.2 lik yatırımına 700 bin geri verildi.

Hakim: Neymiş bu 700 bin dolar, fon olarak mı almış?

Muslera: Yatırdığım paraya karşılık aldım. Deprem gibi nedenleri öne süren Erzan ödemeyi sık sık erteledi.

Hakim: Aralarındaki iletişimi kim kurdu?

Muslera: Benim arkadaşım Galatasaray’da da tercümanlık yapıyordu ve ona güvendiğim için bu kişi Musa Mert Çetin oldu.

Hakim: Seçil dışında onu ikna etmeye çalışan oldu mu, para kazanıldığına şahit olmuş mu?

Muslera: Başka kimseyle konuşmadım.

Savcı söz aldı: Seçil Erzan’la çok yakın şahsi ilişkiniz var mı? Florya’da bulunan iş yeti sebebiyle kurulan bir iş ilişkisi mi?

Muslera: hayır bir ilişkim olmadı

Hakim: Seçil, söylediğiniz isimler dışında Fatih Terim veya bir başkası bu fondan faydalanıyor dedi mi?

Muslera: Yatırımı yapmadan önce böyle bir şey söylenmedi. Parayı vermeden önce zamanı uzatmak için bu konuşmalarla beni rahatlatmaya çalışıyordu.

Hakim: Paramı ödemezseniz Seçil’e, Fatih Terim’e veya Mehmet Aydoğdu’ya söyleyeceğim dediniz mi?

Muslera: Musa Mert Çetin’e param ödenmezse Seçil’i bankanın üst düzey yetkililerine şikayet edeceğim dedim.

TERCÜMAN: FATİH TERİM'DEN BAHSEDEBİLİYOR MUYUZ?

Mahkeme başkanının Fatih Terim’le ilgili sorusunu çevirmesi istenen tercüman bir an bekleyerek “Fatih Terim’den bahsedebiliyor muyuz?”dedi. Bunun üzerine başkan, “Bahsedebiliyorsunuz” dedi. Salonda gülüşmeler oldu.

BELÖZOĞLU: TERİM BİZE HAMİLİK YAPTI, ONUNLA HİÇ KONUŞMADIK

İkinci tanık dinlemesine Emre Belözoğlu ile devam edildi. Belözoğlu başından geçenleri, “Kuzenim Volkan beni arayıp Denizbank’ın 4 milyon 290 bin dolar verdim. Volkan da bunu Seçil Erzan’a verdi” sözleriyle özetledi.

Mahkeme heyeti ve avukatların Emre Belözoğlu’na sorulan ve Belözoğlu’nun yanıtları şöyle:

Hakim: İki ayrı meblağlarda para teslim ettiniz neden?

Belözoğlu: Hem bankadan para çekme zamanlarım ayrı hem de evdeki altınları bozdurmuşum için ayrı ayrı verdim. Yurtdışından

Belözoğlu: Beni arayıp daha fazla para yatırırsan daha fazla kazanırsın dedi. Ben de olan paramı verdim. Hem kendi paramı hem de etrafımdan borç aldım.

Hakim: Nasıl tespit ettiniz böyle bir fon olmadığın?

Belözoğlu: Bankaya gittim elimdeki kağıtlarla bankadaki kağıtların aynı olmadığını gördüm. Erzan bankada değildi. Sonra bankaya müfettişler geldi.

Hakim: Hiç kazancınız oldu mu?

Belözoğlu: Valkan kendisinin ve eşinin kazandığını söyledi. Fakat ben Seçil bankayı temsil ettiği için ona güvendim.

Hakim: Şikayetçi misiniz?

Belözoğlu: Evet. Ne zaman çağırırsanız geliriz.

Epözdemir: Fatih Terim ile teyitleşip bir görüş aldınız mı?

Belözoğlu: Hayır Terim’le bu konuyu hiç konuşmadım.

Erzan’ın avukatı: Bu kadar para yatırıp neden banka çalışanlarına sorma gereği duymadınız?

Belözoğlu: İşlem yaptığım herhangi bir CEO’su ile görüşmüyorum. İşlem yaptığım üst düzey yönetici ile konuşuyorum.

Avukatlardan: Bankaya neden Terim’le gittiniz?

Belözoğlu: Terim’le gitmemizin sebebi bize hamilik yapmasıydı. Onunla bu konuyu hiç konuşmadım.

TURAN: SAF OLMASAM BU KADAR PARA VERİR MİYİM?

Arda Turan’ın tanıklığına geçildi. Turan, başından geçenleri anlattıktan sonra neden Seçil Erzan’dan veya bu işlemlerden şüphe etmediğini ise, “Şubeye gittim Denizbank imzalı belgeler gösterdi. Kendisini Denizbank’ın starlarından biri gibi gösterdi. ‘Bu paraları neden elden alıyorlar’ diye sorduğumda Erzan ‘Hazine bankanın altından değerlendiriliyor’ cevabı verdi” ifadeleriyle özetledi.

Mahkeme başkanının sorduğu soruları yanıtlayan Turan, “Kasım başında başlayan bu süreç Ocak 2023 ortasından sonra sıkıntılar başladı” dedi. Mahkeme heyeti avukatların soruları ve Turan’ın cevapları şöyle:

Hakim: Yaşadığınız sorunların ardından neden bankaya başvurmadınız?

Turan: Zaten başvurdum. Denizbank Levent şube sorumlusuyla bu işlemleri yaptık.

Hakim: Nasıl anladınız bir sorun olduğunu?

Turan: Emre (Belözoğlu) beni arayınca anladım. Ben biraz safım. Saf olmasam bu kadar para verir miyim?

Savcı: Sizden sonra başka birileri fona katılmasının ne faydası var?

Turan: Arkadaşlarım da kazanır diye sevinirdim ama kimseye tavsiye etmedim.

Hakim: Şikayetçi misiniz?

Turan: Evet, maalesef

Avukat: Bankaya neden Hasan Ateş ve Fatih Terim ile birlikte gittiniz?

Turan: Büyüğümüzdür o yüzden birlikte gittik. Ayrıca Terim, Ateş’i tanıyordu bu sebeple.

Mahkemeye ara verildi.