Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak ve kar uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bazı kentler için yağış uyarısında bulundu.

MGM tarafından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Bingöl çevreleri ile Mardin'in batı, Batman'ın kuzey, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'nın doğusunda yerel kuvvetli yağış öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, genel olarak yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1000 metre üzerindeki yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların sebep olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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