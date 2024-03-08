Seçil Erzan hakim karşısında I Arda Turan: Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da bulunduğu, spor dünyasından birçok kişiyi dolandırdığı olay gündemdeki yerini koruyor.

'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi istenen Erzan, 12 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Davada Erzan dışında 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istenen 6 şüpheli de yargılanıyor.

MUSLERA ADLİYEYE GELDİ

8 Mart'a ertelenen duruşma bugün görülmeye başlandı.

AA'nın aktardığına göre, Galatasaray kalecisi Muslera, içinde Erzan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen davada “müşteki” sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Öte yandan Arda Turan'da duruşma salonuna katıldı.

SAVUNMALAR

Pointer’da yer alan habere, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada ifade veren Muslera, ”2011’de Seçil Erzan’ı tanıdım. Bankadan arayarak tekliflerde bulunuyorlardı, finans işiyle ilgili olanlar üst düzey yöneticiler arıyordu. Daha sonra Denizbank’ın fon hesabıyla ilgilenen Seçil Erzan beni aramaya başladı. 1,5- 2 aylık sürede yüzde 35’lik kazanç teklif etti. Bu Denizbank tarafından yapılan teklifti. Seçil Erzan aradı, ‘Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş fon dairesinin başında olan kişiler’ dedi. Bunun üzerine Florya Şubesinden 700 bin dolar paramı çektim. Çektikten sonra Musa Mert Çetin’e verdim. Musa Mert, bu parayı Denizbank’ın Levent Şubesinde Seçil Erzan’a ofisinde teslim etti. Seçil’in aramasıyla Ziraat Bankasından 500 bin dolar alıp Musa Mert’e verdim, bu parayı da Musa Mert, Erzan’a Denizbank’ın kapısından verdi. Seçil Erzan paranın geri ödeneceğine dair yazılı bir belge verdi. Bana 1.2 milyonluk yatırımın karşılığında 700 bin dolar geri verildi. Ana param üzerinde herhangi bir kazancım olmadı” sözlerini aktardı.

Mahkeme Başkanı, “Seçil İspanyolca bilmiyordu, Seçil ile kendisi arasında kim aracılık yaptı” sorusuna Muslera, “Musa bey benim arkadaşımdır, güvendiğim birisidir. O yüzden bağlantıyı o sağlıyordu” dedi. “Seçil, dışında kendisini para yatırmaya ikna etmeye çalışan olmuş mu?” sorusuna Muslera, “Hayır. Sadece Seçil Erzan aracı oldu” diye cevap verdi. “Bu konuyla ilgili para kazanıldığına şahit olmuş mu? sorusuna “Başka kimseyle konuşmadım” dedi. Savcının “Seçil Erzan ile şahsi yakın bir ilişkisi var mıydı?”, “Hayır, sadece banka ilişkisi vardı” dedi. Muslera, yatırım yaptıktan sonra bazı ünlü kişilerin de fonda paralarının olduğunu söyleyerek Erzan’ın kendisini rahatlatmaya çalıştığını ifade ederek “Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme başkanı, “Para aldığında 700 bin dolar, herhangi bir belge aldın mı?” sorusuna “Hayır” dedi. Bir avukatın, “Ana paradan 700 bin doların geri alınmasında Musa Mert Çetin’in rolü olmuş mu?” sorusuna Muslera, “O olmasaydı parayı da geri alamazdık, Musa Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

“Şubeye gidip bizzat para çekme işlemi olmuş mu?” sorusuna ise Muslera, “Gittim fakat herhangi bir işlem gerçekleşmedim” dedi. “Seçil’i tanımadığını söylemişti. Ona mı güvenerek para verdi?” sorusuna, “Seçil’i tanımıyordum, bankanın büyük bir banka oluşuna güvendim.

Seçil’in de müdür olmasına güvendim. Musa Mert’e paramı transfer etmesi için güvendim” şeklinde cevap verdi. Muslera, “Bazı şeylerin yolunda gitmediğini anlayınca en azından sadece ana paramı kurtarmaya çalıştım” dedi. “Musa Mert Çetin vasıtasıyla ‘Paramı vermezlerse banka yönetimine gideceğim, Fatih Terim’e gideceğim’ demiş mi?” sorusuna Muslera, “Sadece paramı vermezlerse bankanın üst düzey yönetimine gideceğim dedim” şeklinde ifade verdi. Muslera ifadesinin ardından salondan ayrıldı.

BELÖZOĞLU: BU İŞTE KİMLERİN İSMİ GEÇİYORSA HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM Emre Belözoğlu, savunmasında ise şunları kaydetti: “4 milyon 200 bin doları Volkan Bahçekapılı’ya teslim ettim. O dönem teknik direktörlük yaptığım için banka ve elden para teslim ettim Volkan’a. O da Seçil Erzan’a teslim etti. Kendisi bana parayı vermeden önce telefonla ulaşarak fonla alakalı bilgilendirme yaptı. Fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun yönettiğini, yüksek faiz getirisi olduğunu söyledi. Farklı yerlerde olan paraları toplayarak parça parça teslim ettim. Bana daha fazla olursa daha çok kar olacağını söylemişti. Arkadaşlarımdan aldığım borca binaen paralar vardı. Ne kadar verirsek o kadar kazanacağımı söyledi. Bir kere yüzyüze görüştük. Paraların tamamını teslim ettikten sonra bankaya gidip görüştüm. Seçil’e ulaşamayınca bana verilen kağıtlarla bankaya gittim. Seçil’in odasına gittim çalışanlar ve müfettişler geldi. 4 milyon 290 bin dolar para verdim. Hiç para almadım. Şikayetçiyim. Bu işte kimlerin ismi geçiyorsa hepsinden şikayetçiyim.” Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’ya ulaşıp ulaşmadığı sorulan Belözoğlu, “İstediğim herkese ulaşabilirim ama ulaşmadım” dedi. Soru üzerine Belözoğlu, “Bankaya Fatih Terim ile gitmemizin sebebi bize hamilik yapması içindi. Fatih Terim fonunu ilk defa duydum. Biz tamamen bankadaki fona katılmıştık” dedi. TURAN: SAF OLMASAM BU KADAR PARAYI VERİR MİYİM? Arda Turan’ın ifadeleri ise şöyle: “Kendisini tanıdığımda Galatasaray’da ikinci dönemimdi. Bankasının gücünü arkasına almış bir hanımefendiydi. Florya Denizbank şubesinde bir kez ziyaret ettim. İyi iletişimi olan bir kadındı. Hem sinirliyim hem üzgünüm. Hayatım boyunca hiç faiz almadım. Mevduat yerine bana parayı fona koymayı önerdi. Ben de nefsime yenik düştüm. Ben onun samimiyetine güvendim. 10 milyon dolar civarında para getirmemi istedi. Bu fırsatı yavaş yavaş Denizbank’ta değerlendirmek istedim. Söz verdiğim tarihte 13 milyon 900 bin dolar gibi bir para verdim. Bir miktarını geri aldım. Deprem nedeniyle süre istedi sıkıntı yapmadım. Bana Denizbank dekontu verdi. Bu paraları öderken bankasından kredi çektim. Bankanın hazine görevlisi olan kişiye kendisi paraları elden teslim etmiştir. Yüksek faiz getirisi falan istemedim. Denizbank bundan sorumludur. Denizbank gelip şube müdürüne sahip çıkmalıdır. 7 buçuk milyon dolar kaybettim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben biraz da safım efendim, görüldüğü üzere. Saf olmasam bu kadar parayı verir miyim? Emre ağabeyi arayınca ne olduğunu anladım.” ‘PARAMI ALIRSAM HİÇ YATMASIN BANA NE?’ Mahkeme başkanı, Arda Turan’a “Sanık Seçil Erzan’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul etmek ister misiniz?” diye sordu. Arda Turan ise “Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne” karşılığını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem