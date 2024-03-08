18 gazetecinin yargılandığı davada yeni gelişme

Diyarbakır'da, 16 Haziran 2023'te gazetecilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 gazeteciden 16'sı tutuklandı. Tutuklu 16 gazeteci bir yılla aşkın bir sürenin ardından hâkim karşısına çıktı. İlk duruşmada 16 gazeteci tahliye edilirken, yürütülen soruşturma kapsamında Ari Prodüksiyon sahibi Berivan Karatorak ve kameraman Servet Yiğen hakkında da iddianame hazırlandı.

Karatorak ve Yiğen hakkında 'terör örgütü üyesi olma' iddiasıyla hazırlanan iddianame, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte dosyada yargılanan gazeteci sayısı 20'ye yükseldi.

MESLEKİ TERİMDEN ‘ÖRGÜT AMACI’ ÇIKARILDI

MA’nın haberine göre; Yiğen hakkında hazırlanan 90 sayfalık iddianamede Medya ve Sterk TV'nin haber ve program akışlarına yer verilerek, bu televizyonların söz konusu programlarla ve haberlerle “örgütsel” faaliyet yürütüldüğü savunuldu. İddianamede, haklarında soruşturma yürütülen prodüksiyon şirketlerinin ve gazetecilerin "örgütten aldıkları talimatla" bu televizyonlara "örgütsel içerik" ürettikleri ileri sürüldü.

İddianamede kameraman Yiğen'in üç çalışma arkadaşıyla yaptıkları telefon görüşmesine yer verildi. Konuşmaların birinde Yiğen'in "Bugünkü yayını lütfen sorunsuz bir şekilde çıkart" şeklindeki sözü, "Öcalan'a sempati kazandırma, müzahir kesimlerce işlenen konularla duyarlılık oluşturmayı, eylemselliğe yönlendirmeyi hedefledikleri” olarak yorumlandı.

Programla ilgili olan her 3 konuşma iddianamede ayrı ayrı “Abdullah Öcalan'a sempati kazandırmayı” hedeflediği, “Türkiye Cumhuriyeti devletini ulusal ve uluslararası mecralarda itibarsızlaştırmaya çalışıldığı”, “örgüt amacı ve ideolojisinde” hareket edildiği iddia edildi.

DERNEK KAYDI 'ÖRGÜT ÜYELİĞİ' SAYILDI

İddianamede, Yiğen'in talimatla yayın yaptığı savunulan prodüksiyon şirketinde SGK kaydının bulunması, haklarında soruşturma yürütülen şirketlerin bazılarının aynı binada işyerlerinin bulunması, yapılan programların Sterk ve Medya TV'de yayınlanması, Yiğen'in Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olması, öğrenciliği sırasında Şırnak Üniversitesi Demokratik Öğrenci Derneği'ne üye olması nedeniyle "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği savunuldu.

'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ SUÇ SAYILDI

Ari Pordüksiyon sahibi Berivan Karatorak hakkında ise 86 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede yine Medya ve Sterk TV'nin haber ve program akışlarına yer verildi. İddianamede, Karatorak'ın sahibi olduğu prodüksiyon şirketinin "örgütten aldıkları talimatla" bu televizyonlara "örgütsel içerik" ürettikleri iddia edildi.

Ari Prodüksiyon'da bir aylık usulsüz aramada el konulan, dergi, program içerikleri ve çekimler sırasında yurttaşlardan alınan görüşlerin suç delili olarak sunulduğu iddianamede, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak ve Halkların Demokratik Partisi eski Milletvekili Feleknas Uca'nın IŞİD saldırısından kaçan ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerine yerleştirilen Êzîdîleri ziyaret etmesinin görüntülerinin bulunması da "suçlama" olarak yer aldı.

Çeşitli dönemlerde “Etkin Pişmanlık Yasası”nda yararlanan ve ifade veren 15 kişi ile 6 gizli tanığın, örgütle irtibatlı olduğunu öne sürdüğü eski tarihli ifadelerinin de dosyaya alındığı iddianamede, Karatorak'ın sahibi olduğu şirketin bu basın yayın organlarına "örgütsel içerikli" programlar hazırladığı ileri sürüldü.