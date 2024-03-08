Denizbank'tan 'Erzan' hamlesi: İnan, Epözdemir ve Terim'in dostu hakkında harekete geçildi

Bankacı Seçil Erzan ve beraberindeki 6 kişi, 4’üncü kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya saatler kala, Erzan’ın daha önce çalıştığı Denizbank’tan dikkat çeken bir dizi hamle geldi.

Banka, Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, iş insanı Mert Zeydanlı, Fatih Terim’in aile dostu Nur Erkasap ile Av. Rezan Epözdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Her şüpheli için ayrı yapılan başvurularda, bu kişilere yönelik suçlama ise ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi evrakta sahtecilik’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ olarak sıralandı.

MUSLERA’YI, ÇETİN DÂHİL ETTİ

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Denizbank adına yapılan başvuruda Selçuk İnan’a, sahte olduğunu bildiği bir takım evrakla bankaya karşı işlem yaptığı kaydedildi. Banka başvurusunda Musa Mert Çetin ise, Erzan’ın kurduğu sisteme başka kişileri dahil etmeye çalıştığı kaydedildi.

İkili arasında geçen yazışmalara yer verilen başvuruya göre, Çetin, Erzan’a gönderdiği bir mesajda çok çalıştığını söylüyor. Çetin, Muslera’yı sisteme dahil edebileceğini ancak Podolski’yi ikna etmesinin zor olduğunu kaydediyor.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan bir diğer isim ise Nur Erkasap oldu. Terim’in mali işlerini takip eden Erkasap, Erzan ile ortak hareket etmekle suçlanıyor. Dava dosyasına göre Çorlu’da pırlanta işi yapan Ömer Kahraman, 5.8 milyon lirayı Erkasap’ın hesabı üzerinden gönderdi.

AV. EPÖZDEMİR HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSU

Av. Rezan Epözdemir hakkında yapılan başvuruda ise, sahte olduğunu bildiği bazı evraklarla bankaya yönelik haciz işlemi başlatması ve dava açması gösterildi. İş insanı Mert Zeydanlı da, hakkında suç duyurusunda bulunulan bir diğer isim oldu. Zeydanlı’nın, Seçil Erzan ile birlikte hareket ettiği savunuldu.

TERİM İLE ERZAN 62 KEZ GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, dava dosyasında giren HTS analiz raporu da dikkat çeken ayrıntılar içeriyor. 211 sayfalık rapora göre Erzan ile Fatih Terim arasında yoğun bir telefon trafiği söz konusu. Rapora göre, ikili arasındaki ilk kayıt 7 Ekim 2022’de. Son görüşme kaydı ise 22 Mart 2023’te. Bu veri, ikili arasında gün aşırı bir görüşme trafiğinin yaşandığını ortaya koyuyor. Terim ile dosyanın bir diğer sanığı Nazlı Can arasında ise 10 arama kaydı bulunuyor.

Öte yandan, banka adına mahkemeye sunulan dilekçede, davaya katılma taleplerinin kabul edilmesi istendi.