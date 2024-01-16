Seçil Erzan davasında Semih Kaya’nın mahkemeye sunduğu belgeler sahte çıktı

Fatih Terim fonu adı altında futbolcuları ve iş insanlarını dolandırmakla suçlanan ve "Ponzi Seçil" olarak bilinen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada üçüncü duruşma bugün yapıldı.

Eski banka şube müdürü Seçil Erzan’ın, tefecilikle suçladığı Semih Kaya, davanın 2’inci duruşmasında dikkat çeken bir e-posta mesajını mahkeme heyeti ile paylaştı. 20 Şubat 2023 tarihli e-postaya göre, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile Seçil Erzan arasında, Semih Kaya’ya ilişkin bir mesajın gönderilmiş görünüyordu.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Semih Kaya, anılan mailin ekran görüntüsünü çıktı olarak mahkeme ile paylaştı. Bankanın teftiş kurulu, anılan mesajı mercek altına aldı. Bankanın mail sistemi üzerinde yapılan incelemede dikkat çeken bir durum ile karşılaştı. Yapılan incelemede, anılan gün Aydoğdu ve Erzan arasında bir mailin olduğu görüldü.

SAHTE MAİL OLUŞTURDU KAYA’YA VERDİ

Ancak, anılan mail üzerinde yapılan incelemede, mesajın konusunun Semih Kaya ile ilgili olmadığı belirlendi. Teftiş Kurulu raporunda, Erzan’ın, yöneticisi ile arasındaki mail üzerinden tahrifat yaptığı kaydedildi. Erzan’ın, Kaya’ya verdiği sahte mailde “Seçil Selam. Detay anlattığın üzere 2180413 SK (Semih Kaya) açık uçlu fonumuzda nominalin (10.000.000 USD) yasal süreyi beklemeden, maksimum 1 ay içerisinde peyderpey çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur” ifadeleri yer aldı.