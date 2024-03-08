Çankaya Belediyesi'nden binlerce öğrenciye eğitim desteği

Başkent Ankara'da bulunan Çankaya Belediyesi'nde LGS ve YKS için ücretsiz kurs veriliyor.

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Çankaya Belediyesi'nden binlerce öğrenciye eğitim desteği

Çankaya Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarını ücretsiz olarak veriyor.

Öğrenciler, konusunda uzman 126 öğretmen eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.

TOPLAMDA 1860 ÖĞRENCİ YARARLANIYOR

Gençler LGS’ye belediyenin Esat, Bademlidere, Kırkkonaklar ve Sokullu Çankaya Evinde hazırlanırken; YKS’ye girecek öğrenciler ise Cebeci, 100. Yıl, Yıldız, Bayraktar ve Öveçler Çankaya Evi'nde eğitim alıyor. YKS için 1000 öğrencinin eğitim aldığı Çankaya Evleri'nde 860 öğrenci de LGS için ter döküyor.

ÇARŞAMBA GÜNLERİ HARİÇ HER GÜN DERS VAR

LGS ve YKS’ye hazırlanan gençler, çarşamba günü hariç hafta içi her gün 16.30-20.30 arasında derslere katılırken; hafta sonunda LGS için 09.00-18.30 saatlerinde YKS için de 09.00-20.30 saatlerinde derslere katılıyor.

Kaynak: ANKA

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