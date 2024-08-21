Soruşturma İzni Çıktı, Dava Açıldı: MHP'li Belediye Başkanı Deprem Suçlarından Yargılanacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleriyle ilgili davalar devam ediyor. Son olarak Osmaniye'de, depremler sırasında 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında kritik bir gelişme yaşandı. Dönemin MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara hakkında soruşturma izni çıkmasıyla dava açıldığı öğrenildi.

İddianamedeki bilirkişi raporu ve ifadeler doğrultusunda Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden, 4 kişinin tutuklu olarak yargılandığı dosya ile Kadir Kara ile birlikte 3 kişinin daha bulunduğu ilgili dava dosyasının birleştirilmesine karar verildi.

'BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA'

Birgün'ün aktardığına göre; hala tutuklulukları devam eden Haluk K., Ayhan G. , Mustafa İ. ve Faruk P. “Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme” iddiası ile yargılanırken Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte diğer 3 kişi hakkında ise “Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlaması ile dava açıldığı öğrenildi.

MHP’li Kadir Kara’nın 16 Ekim 2024 tarihindeki duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.