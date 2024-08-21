Soruşturma İzni Çıktı, Dava Açıldı: MHP'li Belediye Başkanı Deprem Suçlarından Yargılanacak

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davasında, dönemin MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın da yargılanmasına karar verildi. Soruşturma izni verilmesinin ardından Kara hakkında, "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Son Güncelleme:
Soruşturma İzni Çıktı, Dava Açıldı: MHP'li Belediye Başkanı Deprem Suçlarından Yargılanacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleriyle ilgili davalar devam ediyor. Son olarak Osmaniye'de, depremler sırasında 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında kritik bir gelişme yaşandı. Dönemin MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara hakkında soruşturma izni çıkmasıyla dava açıldığı öğrenildi.

İddianamedeki bilirkişi raporu ve ifadeler doğrultusunda Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden, 4 kişinin tutuklu olarak yargılandığı dosya ile Kadir Kara ile birlikte 3 kişinin daha bulunduğu ilgili dava dosyasının birleştirilmesine karar verildi.

'BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA'

Birgün'ün aktardığına göre; hala tutuklulukları devam eden Haluk K., Ayhan G. , Mustafa İ. ve Faruk P. “Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme” iddiası ile yargılanırken Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte diğer 3 kişi hakkında ise “Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlaması ile dava açıldığı öğrenildi.

MHP’li Kadir Kara’nın 16 Ekim 2024 tarihindeki duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Bu Sese Kulak Verin! İstanbul'un Deprem Raporunda Korkunç TabloBu Sese Kulak Verin! İstanbul'un Deprem Raporunda Korkunç TabloGüncel
Veli Ağbaba: 'Deprem Bölgesinde Hayat Hâlâ Normalleşebilmiş Değil'Veli Ağbaba: 'Deprem Bölgesinde Hayat Hâlâ Normalleşebilmiş Değil'Siyaset
Etiketler
Deprem MHP Osmaniye
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul’da Yer Alan Dev Şirket Konkordato İlan Etti Borsa İstanbul’da Yer Alan Dev Şirket Konkordato İlan Etti
İtalyan Aşçıların Eti Lezzetlendirme Yöntemi ; Tadı Çok Daha Farklı Oluyor İtalyan Aşçıların Eti Lezzetlendirme Yöntemi ; Tadı Çok Daha Farklı Oluyor
Okulların Açılmasına Günler Kala KYK'da 'Deprem' Krizi: Kayıtlar Bir Anda Durduruldu Okulların Açılmasına Günler Kala KYK'da 'Deprem' Krizi
DSÖ'den Korkutan Yeni Varyant Uyarısı! 'Maymun Çiçeği Virüsünde Esas Tehlike...' DSÖ'den Korkutan Yeni Varyant Uyarısı! 'Maymun Çiçeği Virüsünde Esas Tehlike...'
ÇOK OKUNANLAR
Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü
Meteoroloji'den 10 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor? Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?
Kandilli ve AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem Kandilli ve AFAD Duyurdu! Ege'de Deprem
Polis Devreye Girdi: Deniz Uğur'dan 'Nilüfer Oğlumu Kaçırdı' İddiası Deniz Uğur'dan 'Nilüfer Oğlumu Kaçırdı' İddiası!