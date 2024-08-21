Bu Sese Kulak Verin! İstanbul'un Deprem Raporunda Korkunç Tablo

İstanbul Planlama Ajansı'nın risk analiz raporuna göre; kentte 7,5 büyüklüğünde bir deprem olması durumunda yüzde 20 ağır hasar oluşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Bursa’da meydana gelecek herhangi bir depremin İstanbul'u da etkileyeceği belirtiliyor.

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Bu Sese Kulak Verin! İstanbul'un Deprem Raporunda Korkunç Tablo

6 Şubat 2023 depremlerinin yıkıcılığıyla tekrar tartışılmaya başlanan, yıllardır gündemde olan Büyük Marmara Depremi", İstanbullular başta olmak üzere bölgede büyük endişe yaratıyor. Binaların dayanıklılığıyla ilgili şüpheler ve olası bir afette bekleme alanı kalmamasıyla ilgili sorunlar konuşulurken, İstanbul Planlama Ajansı dikkat çeken bir rapor yayımladı.

'İSTANBUL ÇOK RİSKLİ'

Habertürk'ün aktardığına göre; Marmara Depremleri’nin ardından geçen 25 yılda İstanbul’un mevcut durumunu ele alan raporda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul’da 7,5 büyüklüğündeki bir deprem olması halinde yüzde 20 ağır hasar meydana geleceği öngörülüyor. Her ne kadar yıllar içerisinde dönüşen konut sayısı artsa da olası bir deprem senaryosunda İstanbul mevcut yapı stoku sebebiyle oldukça riskli durumda.

İstanbul’da her üç yapıdan ikisi 2000 yılı öncesinde yapıldı. 6,8 milyon konutun yaklaşık 1,3 milyonu riskli. 1999 depreminden sonra dönüşmesi gereken konutların yalnızca dörtte biri dönüştürülebildi."

'BURSA'DAKİ İSTANBUL'U DA ETKİLER'

Haber Global'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Zeki Hasgür ise, Bursa ve Gemlik gibi Güney Marmara’da meydana gelebilecek bir depremin İstanbul’u da etkileyebileceğine dair kritik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Hasgür, “Bursa’da herhangi bir deprem olursa İstanbul tetikte olmalı” dedi.

Hasgür, sözlerine şöyle devam etti:

"Bursa ve Gemlik gibi bölgelerde büyük depremlerin beklenmesi doğaldır. Bursa, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney Marmara segmentinde yer alıyor ve burada büyük bir deprem bekleniyor. Güney Anadolu'da Doğu Anadolu Fayı'nda meydana gelen ardışık büyük depremler, Anadolu Levhacığını batıya doğru itmiştir; bu durumda kırılma enerjisini yükseltmiş olmasıyla batıda Bursa ve İstanbul’da depremin oluşumunu erkene alabilir ve etkileyebilir"

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