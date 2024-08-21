Filistinli İş İnsanını Öldürüp Böyle Kaçmışlar: İşte Saniye Saniye O Anlar...

Kağıthane'de 18 Ağustos'ta Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Filistinli iş insanı hayatını kaybetti. Eray K. ve Fadı M. ise yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma kapsamında yeni görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde saldırıyı planlayan şüphelilerin bulunduğu evden ellerinde bavullarla indiği ve otoparkta araca bindiği anlar yer alıyor. Kayıtlarda şüphelilerin araçla caddeye doğru seyir halinde olduğu ve bir viyadük altında araç değiştirdikleri görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Cinayetin 3 katil zanlısı Romanya'da yakalanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, zanlıların İnterpol ile yapılan işbirliği ve takip sonucunda Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirileceği belirtilmişti.

İSRAİL'DEKİ SALDIRIDAN SAĞ KURTULMUŞ

Abdülkadir Anas'ın 6 ay kadar önce İsrail'de ailesiyle birlikte saldırıya uğradığı da belirtilmişti. Saldırı, İsrail basınında da yer almıştı. Husumetin nedeni olarak ise iş insanlarından haraç istenmesi olduğu ileri sürülmüştü.