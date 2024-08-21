Sabiha Gökçen-Sevilla Seferleri Başlıyor

Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Sevilla’ya sefer başlatacağını duyurdu.



Pegasus Hava Yolları, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Hava yolu şirketi, İspanya’nın en güzel şehirlerinden olan ve Endülüs bölgesinin kalbi olarak anılan Sevilla’ya sefer başlatıyor. Haftada 3 frekans olacak şekilde planlanan seferlerin ilki, 24 Eylül’de gerçekleştirilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’dan Sevilla’ya yapılacak uçuşların biletleri, açılışa özel olarak 21-22 Ağustos tarihleri arasında ilk 2 gün 39,99 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Uçuşlar; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Sevilla Havalimanı’na salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 10.10’da; Sevilla Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 15.10’da düzenlenecek.

Kaynak: AA