En Büyük Kripto Vurgunu! Dünyayı Dolandırdı, Beykoz'da Yakalandı: Kaka'yı, Ronaldinho'yu Sahaya Çıkarmışlar

Tüm dünya genelinde kripto vurgunları sık sık gündeme gelir oldu. Dünya genelinde yapılan dev vurgunlardan birinin ucu yine Türkiye'ye dokundu. Türkiye vatandaşı olduktan sonra Emre Avcı ismini alan İsveç vatandaşı Andreas Szakacs, OmegaPro isimli bir kripto şirketinin CEO’suydu. Finans dünyasının bilinen isimlerinden Alman uyruklu Dilawar Singh, ABD’li Mike Sims de şirketin sahipleri arasında yer alıyordu.

OmegaPro şirketi, Saint Vincent ve Grenadinler gibi şeffaf olmayan ülkelerde kurulu olarak görülüyor fakat şirketin merkezi Dubai'de. Şirketin Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Avrupa’da temsilcilikleri bulunuyor.

BirGün'ün haberine göre, büyük bir vurguna imza atan OmegaPro, insanları "Siz bize paranızı verin. Sizin paranızla ticaret yapalım ve size günlük olarak kâr ödeyelim" diyerek kandırıyor. Şirketin insanlara sunduğu 'yatırım paketleri' 100 dolar ile 50 bin dolar arasında satılıyordı.

Şirket, 'yatırım paketleri'ne katılanlara Forex işlemlerinde de büyük kazançlar vadediyordu. OmegaPro’nun sattığı pek çok pakette ise 16 ayda yüzde 300 kâr sağlayacağı iddiası bulunuyordu.

İşin bir diğer boyutu da dolandıracakları insanların güvenlerini sağlamaktı. Bu güveni sağlamak için ise Dubai’de ve Panama’da eski futbolcular Ronaldinho, Kaka, Wesley Sneijder, John Terry, Iker Casillas kullanıldı. 'OmegaPro Efsaneler Kupası' adı altında bir futbol turnuvası düzenleyen şirket, ayrıca ABD’li ve Hint film yıldızlarını da etkinliklerde sık sık kullandı.

Gösteriş bununla da bitmedi. Dünyanın pek çok farklı bölgesinde en lüks otellerde iş dünyasının en önde gelen isimleriyle kongreler yapıldı, yeni katılımcı getirenlere lüks saatler ve pahalı hediyeler dağıtıldı.

OmegaPro'yu futbol turnuvası ve lüks etkinlikler de kesmedi. OmegaPro ismiyle otomobil yarışlarına da sponsor oldular.

OmegaPro'nun 'kurbanlarının' güvenlerini kazanmak için kullandığı bir diğer yöntem ise Forbes gibi dergileri kopyalayarak OmegaPro’nun övüldüğü sahte makaleleri, kapakları yaymak oldu. Hiç ar olmayan ödül törenleri düzenleyerek ödüller aldılar. Dubai şeyhiyle yakın ilişkiler grup fotoğraflarını paylaştılar.

OmegaPro, bu gösterişli adımlarıyla amacına ulaştı. Şirketin CEO'su Avcı, yaptığı lüks toplantılarda 1,5 milyon yatırımcıya ulaştıklarını söylüyordu. 2,5 yıl içinde yatırımcı sayısı 3 milyona ulaştı.

PONZİ YİNE SAHNEDE

İddialara göre OmegaPro'nun kullandığı dolandırıcılık yöntemi ise Ponzi. Ponzi, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor.

BİR VURGUNUN KAZANCI DİĞERİNİN SERMAYESİ OLMUŞ

Hatta şirketin sermayesinin 2017’de dünyanın en büyük kripto vurgunlarından OneCoin’de elde edilen coinler olduğu da öne sürülenler arasında.

4 MİLYAR DOLARLIK VURGUN

Kasım 2022’de OmegaPro, paralarını çekmek isteyen yatırımcılara ödemelerini durdurdu. Temmuz 2023’te ise şirket tamamen kapandı. İddiaya göre; dünyanın dört bir yanındaki 3 milyon insan dolandırıldıklarını anladı. Szakacs (Emre Avcı) Dilawar Singh ve Miki Simms ortadan kayboldu. İddiaya göre; 4 milyar dolarlık bir vurgun yaptılar.

TOPLU DAVALAR AÇILDI

OmegaPro vurgunu birçok ülkedeki insanları vurdu. Sadece Fransa'da 1500'den fazla şikayet bulunuyor. Nijerya’da mağdurlar, change.org’da imza kampanyası başlatıp şirketin merkezinin bulunduğu Dubai’den yardım istedi. Toplam 10 bin mağdur olduğunu iddia ettiler. Ayrıca Kolombiya’da on binlerce kişi dolandırıldı. Bu ülkelerin yanı sıra Meksika, Kongo, Portekiz, İngiltere, Myanmar gibi pek çok ülkede şirkete yönelik toplu davalar açıldı.

BEYKOZ'DA YAKALANDI

OmegaPro vurgunun ucu ise yine Türkiye'ye dokundu. Dubai'de olduğu düşünülen Emre Avcı, İstanbul Beykoz'dan çıktı. 1988 İsveç doğumlu Avcı'nın vurgundan sonra İstanbul'a gelip Beykoz'daki Acarkent Sitesi'ndeki villalara yerleştiği öğrenildi.

Avcı'nın yakalanması ise 28 Haziran'da isminin gizli kalmasını isteyen bir kişinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulunmasıyla gerçekleşti. Operasyondan önce OmegaPro mağdurlarını araştıran jandarma, 18 şikâyetçi tespit etti.

'HOLLANDALI DOKTOR' DETAYI

OmegaPro vurgununda dikkat çeken başka bir detay ise 28 Haziran'da yapılan ihbardan tam 10 gün sonra Hollanda vatandaşı olan doktor Abdul Ghaffar Mohaghegh jandarmaya gelerek ifade vermesi oldu. Doktorun Avcı'ya yapılacak operasyondan önce Türkiye'ye gelmesi dikkat çekti. Mohaghegh, OmegaPro’nun kurucularının isimleri sıraladı ve özetle şu ifadeyi verdi:

“OmegaPro’ya 7 milyon dolar yatırım yaptım. 3 bin kişi toplam 103 milyon dolar olan yatırım yaptı. Bu 3 bin kişi bana vekâletname verdi. Bu yatırım karşısında yüksek getiri vaat edildi. Bu vaatler OmegaPro tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen kripto para piyasasında yapılan ticari faaliyetlerle destekleniyordu.”

BASKINDA 32 TANE SOĞUK CÜZDAN ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri, şikâyetçilerin ifadelerini aldıktan bir gün sonra 9 Temmuz’da İstanbul Beykoz Acarkent Sitesi’ndeki iki ayrı villaya operasyon düzenledi ve Avcı’yı gözaltına aldı. Onunla birlikte çalışan İsveç vatandaşı Stefan Andreas adına kiralanan villada ise kimse yoktu. Stefan Andreas yakalanamadı. Aramada kripto paraların bulunduğu 32 tane soğuk cüzdan ile şifre saklama aygıtları ele geçirildi. Açılabilen bir bilgisayarda ise OmegaPro’nun çok sayıda evrakı, çok yüksek miktardaki para hareketlerinin kayıtları tespit edildi. Bu klasörde çok sayıda kripto paralara ait cüzdan adresi kayıtları da vardı. Villalardaki çok sayıda beyaz yazı tahtalarında da kripto ile ilgili bilgiler ve cüzdan numaraları olduğu görüldü.

İSMİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Sorgusunda “Gerçek isminizi ve soy isminizi değiştirerek kaçtığınız ve saklandığınız birileri var mı?” diye soruldu. “Hayır yok. Yasal hakkım olduğu için değiştirdim” dedi. Şirketin çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasını kabul etmeyen Avcı, “Dolandırcılık için kurulmadı. 2022 Eylül, Ekim ayı gibi şirket iflas etti. En büyük zararı biz gördük. İflas edene kadar çok sayıda mağdurun zararlarını karşıladık” diye konuştu.

Avcı’nın dijitallerinde yapılan ön inceleme sonucu 1 ay içinde 160 milyon dolarlık kripto hesap hareketleri tespit edildi. Avcı, suçlamaları kabul etmedi. Finans ve pazarlama işi ve aylık gelirinin 100 bin dolar olduğunu söyledi. İnşaat işi nedeniyle yakın zamanda vatandaşlık aldığını anlattı. Ama inşaat yatırımı yaptığı yerleri hatırlamadı.