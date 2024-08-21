DSÖ'den Korkutan Yeni Varyant Uyarısı! 'Maymun Çiçeği Virüsünde Esas Tehlike...'

Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada endişe yaratırken, uzmanlar Klad Ib varyantının önceki varyantlara göre daha kolay bulaşabildiğini ve ayrıca ciddi vakalara yol açma olasılığının da daha yüksek olduğunu belirtiyorlar.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, maymun çiçeği virüsünün 2022'de yol açtığı salgından sonra Avrupa genelinde halihazırda Klad II varyantı ile dolaşımda olduğunu belirtti.

AVRUPA'DA HER AY 100 VAKA GÖRÜLÜYOR

Avrupa'da her ay yaklaşık 100 maymun çiçeği vakası görüldüğünü kaydeden Kluge, "Mpox yeni Covid değil" dedi. Avrupa'da maymun çiçeğini tamamen ortadan kaldırmak için şimdiye kadar siyasi irade ve kaynak eksikliği bulunduğunu ifade eden Kluge, şimdi ise Afrika'dan taşınan Klad Ib ve Klad II varyantlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek gerektiğinin altını çizdi.

KLAD 1 DAHA TEHLİKELİ

Maymun çiçeği virüsünün, Doğu ve Orta Afrika'da devam eden salgında görülen türünün Klad 1, Avrupa'da 2022'den bu yana görülen vakalardaki türünün ise Klad 2 olduğunu belirten Kluge, Klad 1 ile ilgili daha fazla bilgi edinmeleri gerektiğini söyledi.

Kluge, Avrupa'da maymun çiçeğinin Klade 2 türüne ait her ay yaklaşık 100 vakaya rastladıklarını belirtirken, "Şu anda Klade 1 türünün neden olduğu teyakkuz hali, Avrupa'nın Klade 2'ye yeniden odaklanmasına fırsat veriyor. M çiçeği virüsünün gözetiminin ve vaka teşhisini güçlendirmeliyiz. Seyahat edenler dahil herkese korkuya, damgalamaya ve ayrımcılığa sebep olmadan, bilimsel temele dayalı kamu sağlığı tavsiyeleri sunulmalı. Stratejik risk değerlendirmelerine dayanarak ihtiyaç duyanlara aşı ve antiviral ilaç temin edilmeli" dedi.

Kluge, 2022'den bu yana virüsün Klade 2 türüyle mücadele ettiklerini ve şu anda sadece İsveç'te Klade 1b türüne ait bir vakaya rastlandığı bilgisini paylaştı.