Son dakika: Türkiye’nin Sudan Büyükelçisine silahlı saldırı

Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu’nun aracına ateş açıldı. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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Son dakika: Türkiye’nin Sudan Büyükelçisine silahlı saldırı

Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu’nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, can kaybının olmadığı duyuruldu.

TRT Haber'in aktardığına göre, Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu’nun aracına ateş açıldı.

Saldırı nedeniyle büyükelçilik aracında hasar meydana geldi. Saldırının kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor.

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Sudan
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