Gökhan Özoğuz'dan '3 Fidan' paylaşımı: Halkın onurunun yıkılmaz hakikat kalesi
Gökhan Özoğuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı.
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Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, her 6 Mayıs’ta olduğu gibi, ölümlerinin yıldönümlerinde anılırken, sanatçı Gökhan Özoğuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘3 Fidan’ı andı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özoğuz, ‘Denizlerin’ fotoğraflarıyla oluşturulan video ile ‘İnsan İnsan’ parçasını paylaştı.
Özoğuz, paylaşımına şu notu düştü:
Onlar için Ne dediklerine değil , Ne olduklarına, Ne için feda ettiklerine hitaben Hal, Yürek, Gönül . Halkın has ruhunu, onurunun yıkılmaz hakikat Kalesi
Onlar için Ne dediklerine değil , Ne olduklarına, Ne için feda ettiklerine hitaben— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 6, 2023
Hal, Yürek, Gönül .
Halkın has ruhunu, onurunun yıkılmaz hakikat Kalesi #6Mayıs1972 #denizgezmis #YusufAslan #hueseyininan
pic.twitter.com/zKnCoJLAB3