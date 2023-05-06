Gökhan Özoğuz'dan '3 Fidan' paylaşımı: Halkın onurunun yıkılmaz hakikat kalesi

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, her 6 Mayıs’ta olduğu gibi, ölümlerinin yıldönümlerinde anılırken, sanatçı Gökhan Özoğuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘3 Fidan’ı andı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özoğuz, ‘Denizlerin’ fotoğraflarıyla oluşturulan video ile ‘İnsan İnsan’ parçasını paylaştı.

Özoğuz, paylaşımına şu notu düştü:

Onlar için Ne dediklerine değil , Ne olduklarına, Ne için feda ettiklerine hitaben Hal, Yürek, Gönül . Halkın has ruhunu, onurunun yıkılmaz hakikat Kalesi