Tekirdağ'da yangın: Patlamalar peş peşe geldi!

Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sardı. Çıkan dumanlar kentin her yerinden görüldü.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı.

Çıkan yangın sebebiyle gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin her yerinden görünürken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan söndürdü.

PATLAMALAR YAŞANDI

İçeride bulunan kimyasallar sebebiyle zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika kullanılmaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, yangının çıkış nedeni tespit edebilmek için inceleme başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Tekirdağ Patlama
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