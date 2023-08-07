İstanbul'da toplu taşımaya zam bekleniyor

İstanbul'da olağanüstü Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yarın yapılacak. Toplantının gündemi zam olacak.

Son toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzde 57, taksiciler yüzde 100, zam talep ederken, Ulaştırma Bakanlığı, iki teklifi de fazla buldu ve yüzde 40 zam yapılması gerektiğini belirtti.

Halk TV'nin haberine göre, yarın saat 11.00’de yapılacak UKOME toplantısında Bakanlık ve İBB yüzde 45 veya üstü civarında zam yapılması konusunda anlaştı. Eğer yüzde 45’lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 liradan 1126 liraya, öğrenci abonmanı 140 liradan 203 liraya, tam bilet 9,90 liradan 14,35 liraya, öğrenci bileti 4,83 liradan7 liraya, taksi indi-bindi ücreti de 40 liradan 58 liraya çıkarılacak.