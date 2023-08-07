Erkin Koray hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde fenalaştı. Sanatçı, hastaneye kaldırıldı.

Erkin Koray hastaneye kaldırıldı

Uzun yıllardır Kanada’da yaşayan sanatçı Erkin Koray‘ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sanatçının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine, akciğeriyle ilgili rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki Koray’la kızı Damla ilgileniyor.

Erkin Koray geçen ay dinleyicilerine yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada “Weagle Records” firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki ‘Niye sen kendin çıkarmıyorsun?’ diyeceksiniz.

Valla, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya ‘Sen devam et' dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: 'A' desem, ANNEN diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…"

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