Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan işçilerden, geriye dönük alacakları için eylem

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İzmir Şubesi, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan üyelerinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarının ödenmesi için eylem yaptı. Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Sarıçoban, “Bugün gün sonuna kadar görüşme talebimize bir dönüş yapılmazsa yarın saat 12.30’dan sonra, çarşamba günü ise tam gün iş bırakacağız” dedi.

Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi’ne üye işçiler, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacakları için basın açıklaması yaptı. Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik önünde bir araya gelen sağlıkçılar, "İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için birleşin" pankartı ile başhekimlik önüne yürüdü. İşçiler, “Yönetim nerede emekçiler burada”, “İşçiyiz haklıyız söke söke alırız”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarını attı.

Sağlıkçılar adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-İş İzmir Şubesi Sekreteri Özgür Arslan, “Toplu iş sözleşmesinden bugüne kadar 2 ay 7 gün geçmesine rağmen gerek toplu iş sözleşmesi imzası öncesinde gerekse uygulamasında Ege Üniversitesi yönetimi işçilerin emeğini hiçe sayan politikalarında ısrarla devam etmektedir. Kurum yönetim idari kadroları sürekli yenilense de gelen yönetimin işçilere bakış açılarında olumlu bir değişim sağlanamamış, yıllarca taşeron zulmüne maruz kalan işçiler kadroya geçiş sonrasında da devam etmekte baskılar. Kadro sürecinden sonra sendikamızın yetki aldığı 2 dönem de yönetimin işçilerin emeğini yok saymadaki ısrarlı tavrı uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi süreçlerinde işçilerin alın terinin karşılığını vermek yerine sürekli olarak baskı ve yok sayma uygulamalarını arttırarak devam etmektedir” diye konuştu.

“MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Üniversite yönetiminin geriye dönük ödemelerin ilk taksitinin 31 Temmuz'a kadar ödeneceğini bildirdiğini aktaran Özgür Arslan, “Ancak üniversite yönetimi geriye dönük ödemenin ilk taksitini tarafımıza iletilen günde üyelerimizin hesaplarına aktarmamış, kurum yönetimi tarafından verilen söz yerine getirilmemiş, üyelerimiz mağdur edilmiştir. Yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi hükümlerine uymanız hususunda üyelerimizin desteğiyle 2 dönemdir yaptığımız gibi işçinin alın terinin kazanımı olan hakları için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İŞ BARIŞINI BOZAN BİZLER DEĞİL, SİZLERSİNİZ!”

Alacaklarının ekonomik kriz nedeniyle değer kaybettiğine dikkat çeken Arslan, “Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak üyelerimizle birlikte buradan tekrar sesleniyoruz; iş barışını bozan bizler değil, sizlersiniz. Ülkemizde uygulanan yanlış ekonomik politikalar neticesinde işçi ve emekçiler açısından kriz derinleşerek devam ederken, her gün artan döviz kurları ile birlikte akaryakıta, temel tüketim mallarına, kira artışlarına fahiş zamlarla birlikte yaşanan ekonomik buhran neticesinde üyelerimizin geriye dönük alacakları da değer kaybetmeye devam ediyor. Buradan Ege Üniversitesi yönetimine tekrardan sesleniyoruz, üyelerimizin toplu iş sözleşmesi kazanımı olan geriye dönük ödemelerin tek bir seferde yatırılmasını aksi taktirde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak üyelerimizle birlikte eylemlilik sürecini haklarımızı alana kadar sürdürmeye kararlıyız. Hakkımız olanı istiyoruz, haklıyız kazanacağız. Birleşen işçiler asla yenilmez” diyerek sözlerini noktaladı.

“TALEPLERİMİZE CEVAP ALAMAZSAK İŞ BIRAKACAĞIZ”

Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödemelerin yapıldığı açıklamasıyla ilgili “Buradan soruyoruz 98 milyon nerede? Bizler hakkımız olanı istiyoruz. Bugün gün sonuna kadar görüşme talebimize bir dönüş yapılmazsa yarın (salı) saat 12.30’dan sonra, çarşamba günü ise tam gün iş bırakacağız” dedi ve eylemlerinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA