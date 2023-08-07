Kocaeli Derince Limanı yakınında patlama: Kocaeli Valisi Yavuz: 2'si ağır 12 yaralı var

Son dakika haberi... Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli Valisi Yavuz, 2'si ağır 12 yaralının olduğunu söyledi. Derince Belediye Başkanı Akgül, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

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Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu. Patlama Gölcük'ten de hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

Patlamanın, Toprak Mahsülleri Ofisi binasında meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince’de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: LİMANA YAKIN BÖLGE AMA LİMANLA BAĞLANTISI YOK

NTV canlı yayınına telefonla katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Akgül, patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Akgül, şunları söyledi:

"14.40 sıralarında bir sarsıntı olunca olayı araştırdık. TMO'nun silolarında patlama olduğunu tespit ettik. Ekipler şu anda çalışıyor. Yaralıların durumu ciddi değil, hafif yaralar. Burası TMO'nun silosu, buğday gibi ürünler var. Neden sıkışma mı gaz mı bilemiyoruz. Patlamada iki silonun alt kısmı açıldı. Bundan sonraki bilgileri teknik ekipler verecektir. Limana yakın bölge ama limanla bağlantısı yok."

İTFAİYE DAİRE BAŞKANI İSLAMOĞLU: BİR KAYBIMIZ YOK

Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise "Çeşitli yerlerinden yaralananlar var. 5 yaralımızı ambulanslarla tahliye ettik. Bir kaybımız yok. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyoruz" dedi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise "TMO silolarında yaşanan patlamanın kıyıdan içeride olması dolayısıyla KIYEM-3 botumuz olay yerinde hazır bir şekilde beklemektedir" açıklamasında bulundu.

Kocaeli Derince Limanı yakınında patlama: Kocaeli Valisi Yavuz: 2'si ağır 12 yaralı var - Resim : 1

Kocaeli Derince Limanı yakınında patlama: Kocaeli Valisi Yavuz: 2'si ağır 12 yaralı var - Resim : 2

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA

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