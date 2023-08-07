Meteoroloji'den Güneydoğu'ya uyarı: 6 ila 10 derece artacak!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

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Meteoroloji'den Güneydoğu'ya uyarı: 6 ila 10 derece artacak!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 7 Ağustos saat 14.00’te başlayıp 14 Ağustos saat 00.00’a kadar bölgede mevsim normallerinin üstünde devam edecek olan sıcaklıklar artarak ortalamaların 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Sıcak havanın etkili olduğu bölgede kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte olduğu kaydedildi.

Güneydoğu'da illere göre hava durumu şöyle:

- Diyarbakır: 41-45

- Şanlıurfa: 38-44

- Batman: 42-45

- Şırnak: 38-40

Kaynak: Gerçek Gündem

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