Son dakika: Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında karar çıktı

Müzisyen Onur Şener'in Ankara'da çalıştığı mekanda, istek şarkı yüzünden öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 25'er yıl hapis cezası verdi. İki sanığın öldürme kastı ile hareket ettikleri belirtildi.

Davanın diğer tutuklu sanığı Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erber'in ise beraatine karar verildi.

İDDİANAMEDE NELER YAŞANDIĞI ANLATILDI

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.

Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek, orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.

Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Karakaş, Gündüz ve Soyalp tutuklanmış, diğer iki şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erber ve Gözde Gündüz "canavarca hisle kasten öldürmek" ile suçlandı. Sanıkların, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmaları talep edildi.