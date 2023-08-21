Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi.. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5,17 kilometre (km) olarak duyuruldu.
KANDİLLİ 3,9 OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyururken, derinliğini 5 km olarak açıkladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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