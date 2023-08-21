Protestolara neden olan ABD 6. Filo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasında 6'ncı Filo'ya bağlı USS Mount Whitney savaş gemisi liman ziyaretleri kapsamında İstanbul Sarayburnu’na demirlemiş, ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından gemi basın mensuplarına gezdirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Donanması’nda 6. Filo’ya bağlı olarak görev yapan sancak ve komuta gemisi USS Mount Whitney, olağan ziyaret kapsamında yaklaşık 300 kişilik ekibiyle, İstanbul’a gelmişti.

RESEPSİYON TEPKİ ÇEKTİ

ABD Altıncı Filosu ve Filo Komutanı Tümamiral Thomas Ishee'nin üst düzey Türk yetkilileri ve ordu mensuplarının katıldığı bir resepsiyon düzenlemesi büyük tepki çekmişti.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ABD savaş gemisi, bugün İstanbul'da demir alarak Çanakkale Boğazı'nı geçti.

ABD donanmasının en eski 3 gemisinden biri olan 200 metre uzunluğundaki savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

PROTESTOLARA NEDEN OLDU

Savaş gemisinin İstanbul Sarayburnu'na demirlemesi protestolar da neden olmuştu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), dün bir eylem düzenlerken; Türkiye Komünist Partisi (TKP) de Galata Köprüsü'nde yaptığı eylemle savaş gemisinin Türkiye'yi terk etmesini talep etmişti.