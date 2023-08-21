Fatih Altaylı: Cinsel ilişkisinin görüntülerinin sızdırılmasına çok güldünüz değil mi?

Afganistan'da 'günah' diyerek kadınları tepeden tırnağa örten Taliban rejiminin önemli isimlerinden Molla Ahmad Ahund'un korumalığını yapan bir erkekle ilişkiye girdiğinin iddia edildiği bir video dünyada gündem oldu.

Bir odanın köşesine gizlenmiş kamera ile kaydedilen görüntüde ilk önce Ahund'un odaya girdiği ve gömleğini çıkararak yorganın altına girdiği görülüyor. Odaya sonrasında ise koruması girerek Taliban üyesinin yanına uzanıyor. Videonun ne zaman ve nerede kaydedildiği belirsizliğini koruyor.

"CİNSEL İLİŞKİSİNİN GÖRÜNTÜLERİNE GÜLDÜNÜZ DEĞİL Mİ?"

Görüntülerin dünyada gündem olmasının ardından Gazeteci Fatih Altaylı, "Eşcinsellerin öldürülmesini emreden Taliban'ın basın sözcüsü Molla Ahmed’in 21 yaşındaki genç erkek koruması ile cinsel ilişkisinin görüntülerinin sızdırılmasına çok güldünüz değil mi?" ifadelerine yer verdi.

"HALKA YASAK OLAN MOLLAYA DEĞİL"

Altaylı, "Bir kez daha gördük ki, halka yasak olan mollaya değil. Siyasallaştırılmış dinin cüzdanla ilgili kısmındaki ilkesizliği biliyorduk da, buradakini de yeni öğrenmiş olduk.

Bastırılan her şey, bir yerden fışkırıyor" dedi.

DAHA ÖNCE DE TALİBAN ÜYELERİYLE İLİŞKİYE GİRDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Bölgeden elde edilen bilgilere göre Kabil’in elektrik ihtiyacını karşılayan şirketin başına getirilen Molla Ahmad Ahund'un daha önce genç Taliban üyeleri ile ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

Molla Ahmad Ahund

Taliban rejimi yönetimi ele geçirdikten sonra eşcinsel ilişkinin İslam’a aykırı olduğunu ve mutlaka cezalandırılması gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem