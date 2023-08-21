Avukattan eski eşine tehdit: Seni öldürmek istesem mahkeme engel mi olacak?

Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Fadıl A. (41), geçen yıl boşandığı eşi Avukat Ayşegül D.'yi (37) ölümle tehdit ettiği iddiasıyla davalık oldu. Çift, evliliklerini Mayıs 2022'de sonlandırdı. Ayrılığı kabullenmeyen Fadıl A., eski eşine rahat vermedi. Eski eşinden kurtulmaya çalışan Ayşegül D., koruma kararı aldırdı. Boşanmanın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen tehdit ve hakaretlere devam eden Fadıl A., bir gece yarısı eski eşine sosyal medyadan mesajlar gönderdi.

Korkunç ifadelerin yer aldığı mesajlarda Fadıl A., iddialara göre eski eşine yönelik, "Midene sıkacağım. İnim inim inleteceğim seni, ağzından kan gelirken benden af dileyeceksin. Allah belanı vermesin çünkü belanı ben vereceğim" şeklinde tehdit mesajları attı.

Tehditleri burada bitirmeyen Fadıl A., mesajların devamında "Seni öldürmek istesem mahkeme engel mi olacak? Üç beş sene yatarım sıkıntı değil. Bu mesajları da ver mümkün olduğunca uzun süre cezaevinde kalıp daha çok bilenmek istiyorum. Ölümün daha şatafatlı olsun" dedi.

Korku ve endişeye kapılan Ayşegül D., eski eşinin sosyal medyadan engelledi. Fakat eski eş Fadıl A., bu sefer mail yoluyla tehditlerine devam etti. Bunun üzerine genç kadın, durmadan tehdit edildiğini, travma ve stres bozukluğu yaşadığını ifade ederek eski eşi Fadıl A.'dan şikâyetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.