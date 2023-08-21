Boğuldu sandığı oğlu başka sahilden çıktı: Baba, gözyaşlarına boğuldu

Isparta’da Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolunca boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki çocuk, polis ekiplerinin çalışması sonucu başka bir sahilde bulundu. Oğlunu karşısında gören baba, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Boğuldu sandığı oğlu başka sahilden çıktı: Baba, gözyaşlarına boğuldu

Gözden kaybolan gencin hayatta olduğunu öğrenen baba, hayatının en büyük hüznü ve sevincini aynı anda yaşadı.

Dün saat 15.00 sıralarında Eğirdir'e babasıyla birlikte gelen Yusuf Y. Ö., serinlemek için göle girdi. Yusuf Yiğit bir süre gölde yüzdükten sonra gözden kayboldu. Çocuğunun gölde olmadığını fark eden baba Murat Özen, oğlunun boğulduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri ve gönüllü vatandaşlar 14 yaşındaki Yusuf Y.Ö.'yü bulmak için gölde arama çalışmaları yürüttü. Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yazla Mahallesi'ndeki sahilleri aradığı sırada Yusuf Y. Ö.'nün Eğirdir Askeri Yazlık Gazino sahilinde yüzdüğünü fark etti. Gölden çıkarılan çocuk, ilk göle girdiği sahile polis tarafından yürüyerek getirildi.

Oğlunun boğulduğunu sanan baba Murat Özen onu görünce adeta şoka girdi. Gözyaşlarını tutamayan baba Özen, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Eğirdir Hastanesine kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanılan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Boğuldu sandığı oğlu başka sahilden çıktı: Baba, gözyaşlarına boğuldu Boğuldu sandığı oğlu başka sahilden çıktı: Baba, gözyaşlarına boğuldu