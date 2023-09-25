İstanbul Beşiktaş'ta bir tekne alabora oldu, can pazarı yaşandı!

Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne alabora olurken, denizde can pazarı yaşandı.

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Saat 16.30 sıralarında İstanbul Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne akıntının kuvvetiyle alabora oldu.

Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düşerken, çevredeki tekneler suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

KURTARILDILAR

Sudan çıkarılan kazazedeler teknelere alınarak kurtarıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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