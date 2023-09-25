İstanbul Beşiktaş'ta bir tekne alabora oldu, can pazarı yaşandı!
Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne alabora olurken, denizde can pazarı yaşandı.
Saat 16.30 sıralarında İstanbul Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne akıntının kuvvetiyle alabora oldu.
Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düşerken, çevredeki tekneler suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için harekete geçti.
KURTARILDILAR
Sudan çıkarılan kazazedeler teknelere alınarak kurtarıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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