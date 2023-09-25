Kağıthane TEM Otoyolu'nda intihar girişimi

Kağıthane TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde üst geçidin korkuluklarına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Trafiğin durmasına sebep olan kadın, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına atladı.

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Kağıthane TEM Otoyolu'nda intihar girişimi

Kağıthane TEM Otoyolu Seyrantepe mevkinde bilinmeyen bir nedenle üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kadın, intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkuluklara çıkan kadını ekipler sakinleştirmeye çalıştı.

Bunalımda olduğu iddia edilen kadın, tüm ikna çabalarına rağmen itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı.

Kolu incinen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından durdurulan trafik tekrar açıldı.

Kaynak: İHA

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