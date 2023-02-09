Nebati: 'Gayreti görmezden gelenleri Allah’a havale ediyorum'

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, "Her türlü gayreti görmezden gelenleri de vatandaşlarımıza ve Allah’a havale ediyorum" açıklamasında bulundu.

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Nebati: 'Gayreti görmezden gelenleri Allah’a havale ediyorum'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 12 bin 873'e (12:06) yükseldi. 62 bin 937 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

"Şanlıurfa'da 170 vatandaşımız hayatını kaybetti" diyen Nebati, "Her türlü gayreti görmezden gelenleri de vatandaşlarımıza ve Allah’a havale ediyorum" diye konuştu.

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