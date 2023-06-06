‘Büyükada davası’nda karar çıktı

Kamuoyunda 'Büyükada Davası' olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davada karar çıktı.

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‘Büyükada davası’nda karar çıktı

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin yargılanan, aralarında insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de bulunduğu davada karar çıktı. 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın Yargıtay bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada, beraatlerine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Büyükada davasında insan hakları savunucuları Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’a verilen; 2 yıl 1 ay ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarını oybirliği ile bozmuştu.

Yargıtay, hak savunucuları Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ın yargılandığı Büyükada davasında, yerel mahkemenin verdiği kararları oybirliği ile bozdu. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç’a Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle verilen “terör örgütü üyeliği suçuna” ilişkin cezayı bozarak, 2017 yılında Bylock’a ilişkin verilen kararı hatırlatmıştı.

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