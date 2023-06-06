Adıyaman'da depremin 122. gününde enkaz altından ceset çıktı!

6 Şubat depreminin 122. gününde Adıyaman’da, bir binanın enkazını kaldırma çalışmaları esnasında kadın cesedi bulundu.

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6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi Eski Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir binanın enkazının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, depremin 122. gününde binanın bodrum kısmından 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.

POLİS EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Kepçe operatörü tarafından bulunan cesetle ilgili polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri olay erinde inceleme çalışmaları başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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