Metin Solmaz ve Ege Kayacan’dan “Anasonik Muhabbetler” Serisi başladı: “Zeki Müren de rakı da kendi kalıplarını yıktı”

Gerçek Gündem yazarı Metin Solmaz, Radyo ODTÜ’nün yıllar süren efsanesi Modern Sabahlar’dan ve stand-up dünyasından tanıdığımız Ege Kayacan ile “Anasonik Muhabbetler” adlı bir podcast serisine başladı.

Ege Kayacan ve Metin Solmaz, Anasonik Muhabbetler’de popüler kültürün çeşitli alanlarını ve günlük hayatı rakı kültürü üzerinden değerlendiriyorlar.

Yaptıkları programı Gerçek Gündem'e anlatan Metin Solmaz, “Uzun zamandır podcast işine girmek istiyor çekiniyordum. Ege gibi bir ganimeti bulunca atladım konuya tabii. Biz çok eğlenerek kaydediyoruz. Umarım karşılığını bulur" dedi.

Her hafta Salı günleri saat 10.00 olmadan tüm podcast platformlarında yer alacak serinin ilk programı bugün yayınlandı.

İlk bölümün konusu Türk Sanat Müziği efsanesi Zeki Müren ve onun 1953 yılında Cahide Sonku ile birlikte rol aldığı çok meşhur filmi “Beklenen Şarkı” için yazdığı şarkı oldu.

ZEKİ MÜREN VE DAVID BOWIE BENZERLİĞİ: “TOPUK PROTOKOLÜ”

Zeki Müren’in sahnesi ve kıyafet tercihleriyle 20. yüzyılın en etkili şarkıcılarından biri olan David Bowie arasında benzerlik kuran Metin Solmaz, 1978 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün Çankaya Köşkü’nde verdiği davete 28 santimlik topuklu ayakkabılarıyla giden Müren’in tavrını “topuk protokolü olarak tanımladı.

Solmaz, “Zeki Müren’den önce orkestra elemanları görünmezdi. David Bowie de sahne şovlarını Zeki Müren gibi inceden inceden yapardı. Zeki Müren de aynısını yapmış. O dönem Türkiye’de David Bowie’yi taklit eden çok insan var. Mesela Erkin Koray birebir taklit ediyor. Aynı makyajları yapıyor ama olmuyor. Zeki Müren David Bowie’yi düşünerek mi yapmıştır, hiçbir fikrim yok. Sordum da bunu. Fahri Korutürk’ün Çankaya Köşkü’ndeki davetine 28 santimlik apartman topuklu ayakkabılarıyla gidiyor. ‘Topuk protokolü’. Zeki Müren kalıpları yıktı. Rakı da kendi kalıplarını yıkıyor. Eskisi gibi dar bir erkek dünyaya sıkıştırılamıyor” ifadelerini kullandı.

“ANASON, MAYDANONİZGİLLLERDEN ÇOK ROMANTİK BİR AKDENİZ BİTKİSİ”

Metin Solmaz, programda rakı ile uzo arasındaki farkı anlatırken en temel belirleyicinin anason olduğunu da aktardı:

“Rakı deminalize edildiğinden geriye saf su kalıyor. O yüzden Munzur’dan da getirseniz de alelade su kullansanız fark etmiyor. Rakı yapımı zor bir şey. Şöyle zor. Üzüm için çok pahalı bir meyve. Suma deniyor rakının alkolüne. Damıtmayı çok yüksek sıcakta yaparsan o kıymetli üzümün bir aroması kalmıyor. Ve o arpadan yaptığın herhangi bir sıradan viskinin alkolü kadar kötü oluyor. Böyle olmasın diye daha düşük sıcaklıkta damıtılıyor. Sonra hakiki anasonla bir daha damıtılıyor. Ama uzodaki gibi Çin anasonu değil. Yıldız anason deniyor. Evde yapılan rakılarda da bu kullanılıyor. Yıldız anasonla yaptığın içkiye rakı denmiyor. Anason, maydanonizgilllerden çok romantik bir Akdeniz bitkisi.”

Kaynak: Gerçek Gündem