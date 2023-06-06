Hiranur Vakfı davasında skandal: Sanık avukatı, İstanbul Barosu yöneticisine tokat attı!

Hiranur Vakfı davasında sanık avukatı Eyüp Akıncı tartıştığı İstanbul Barosu Anadolu Adliyesi Sorumlusu Yüksel Köse’ye tokat attı. Özel güvenliğin önünde gerçekleşen olayda, yediği tokatla sarsılan Yüksel Köse’nin gözlüğü yere düştü.

Son Güncelleme:
Hiranur Vakfı davasında skandal: Sanık avukatı, İstanbul Barosu yöneticisine tokat attı!

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında Kadir İstekli'yle evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın dünkü duruşmasında da karar çıkmadı.  Sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilerek, dava 17 Temmuz gününe ertelendi.

10Haber'den Masum Gök'ün haberine göre; davadaki gizlilik kararı nedeniyle duruşma salonuna avukatlar ve sanıklar dışında kimse alınmadı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nin içindeki 2. Ağır Ceza Mahkemesinin önü bariyerlerle kapatıldı. Bariyeler önünde ise tokat atma olayı yaşandı. Sanıkların avukatı Eyüp Akıncı bariyerlerin önünde tartıştığı İstanbul Barosu Anadolu Adliyesi Sorumlusu Yüksel Köse'ye tokat attı. Özel güvenliğin önünde gerçekleşen olayda, yediği tokatla sarsılan Yüksel Köse'nin gözlüğü yere düştü. Araya güvenliğin girmesiyle olay yatıştırıldı.

Olay sonrası 10Haber'e konuşan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç "Bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Böyle bir saldırıyı kabul edemeyiz" dedi.

Öte yandan  İstanbul Barosu yönetimi davayı tam kadro takip etti.

EK SÜRE TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli’nin ise “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada 1 tanık dinlendi. Saat 10.00’ da başlayan duruşma yaklaşık 2 saat sürdü. İddia makamı, esas hakkında mütalaa vermek için ek süre talebinde bulundu.

Etiketler
tarikat mahkeme cinsel istismar Çocuk istismarı
Son Güncelleme:
Z kuşağının çalışma hayatından beklentileri neler? Araştırma sonuçları yayınlandı Z kuşağının çalışma hayatından beklentileri neler?
Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş
Deprem bilimci Naci Görür: İstanbul depreminde dışarıdan müdahale şart Naci Görür'den olası İstanbul depremi için dikkat çeken açıklama
Mahkeme, Cengiz Kurtoğlu'na son kez süre verdi Mahkeme, Cengiz Kurtoğlu'na son kez süre verdi
Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar
12 Eylül'ün İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner toprağa verildi! 12 Eylül'ün İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner toprağa verildi!
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu
ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir
Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler