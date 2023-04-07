Şap hastalığına karşı 12 milyon doz aşı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şap hastalığına karşı yaklaşık 12 milyon doz aşı üretildiğini ve 4,5 milyon hayvanın aşılandığını duyurdu.

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Şap hastalığına karşı 12 milyon doz aşı

Türkiye'de farklı illerde yaklaşık iki aydır SAT-2 tipi şap virüsü görülmeye devam ediyor. 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şap hastalığına karşı yaklaşık 12 milyon doz aşı üretildiğini ve 4,5 milyon hayvan aşılandığını belirterek "Nisan sonu itibarıyla sönümlenmiş olur" ifadelerini kullandı. 

Kirişçi şunları belirtti:

“Bu aşıları elde ettikten sonra dağıtımı, sevki, mücadele faaliyetlerimiz var. Strateji geliştirme çalışmaları genel müdürlüğümüzden başlayarak yürütülüyor.

Her bir serotipe karşı aşı geliştirmek durumunda kalıyorsunuz. Hayvanlarımız sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda iki kez aşılanmaktadır. SAT-2 serotipi 3 Şubat 2023 tarihinde enstitümüz tarafından teşhis edilmiştir. SAT-2 aşısı 37 gün gibi kısa bir sürede bu enstitümüzdeki 44'ü veteriner hekim olan değerli kardeşlerimiz ve 200'ün üzerinde çalışanımızla birlikte 37 gün gibi kısa bir sürede üretilebilir hale gelmiştir. Şap hastalığına karşı yaklaşık 12 milyon doz aşı üretildi. 4 buçuk milyon hayvan aşılandı. Nisan sonu itibarıyla hastalık sönümlenmiş olur. Çalışmalarımız hedeflediğimiz şekilde hızla ilerliyor."

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