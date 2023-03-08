Malatya'da 5 katlı bina çöktü
Malatya'da, Büyük Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 5 katlı bina çöktü. Ekipler binada arama çalışmaları yürütüyor.
Malatya'da depremlerde hasar gören ağır hasarlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.
Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.
Kaynak: AA
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