Antakya'daki özel hastanelerde hastaların ölüme terk edildiği iddia edilmişti; Bakan Koca: Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündemdeki konulara dair açıklamalar yaptı. Koca Hatay'da alınan numunelerin analiz sonuçları, şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Antakya'daki özel hastanelerde hastaların ölüme terk edildiğine ilişkin iddiayı da yanıtlayan Koca, "Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Koca, İstanbul'da tahliye edilen hastanelerine ilişkin olarak şöyle konuştu:

"Beylikdüzü ve Eyüp devlet hastaneleri, kendi hizmet binasına kavuşana kadar İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır.

Taksim ile Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma hastaneleri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacak."