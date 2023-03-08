Üniversiteye ‘fuhuş yuvası’ dedi, ‘kınama cezası’ aldı

Üniversiteler için “fuhuş yuvası”, muhalefet temsilcilerine saldıranlara ise “Elleri dert görmesin” diyen Prof. Sofuoğlu’na sadece "kınama" cezası verildi.

Son Güncelleme:
Üniversiteye ‘fuhuş yuvası’ dedi, ‘kınama cezası’ aldı

Üniversiteler için “fuhuş yuvası”, muhalefet temsilcilerine saldıranlara ise “Elleri dert görmesin” diyen Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na sadece "kınama" cezası verildi.

Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için "fuhuş yuvası" ifadesini kullanmasının ardından görevinden alınmasına yönelik talepler karşılıksız kaldı, üniversite yönetimi ödül gibi bir ceza vermeyi kararlaştırdı. Bir milletvekilinin kalbinin durmasına neden olan Meclis'teki saldırıyı da savunan Sofuoğlu’na, bu nedenle de henüz herhangi bir yaptırım uygulanmadığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Reuters: Deprem bölgesinde Erdoğan'ın sıkı destekçileri tercih değiştirdi Reuters: Deprem bölgesinde Erdoğan'ın sıkı destekçileri tercih değiştirdi
24 saat içerisinde kanser tümörlerini silip süpürüyor. 1 adet yemek bile yeterli 24 saat içerisinde kanser tümörlerini silip süpürüyor. 1 adet yemek bile yeterli
Çöp diye atıyoruz, kararmış muzla yapılıyor! Sırrını sadece aşçılar biliyor Çöp diye atıyoruz, kararmış muzla yapılıyor! Sırrını sadece aşçılar biliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart mesajı: Gelecek sene meydanlarda coşkuyla kutlanacak Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart mesajı: Gelecek sene meydanlarda coşkuyla kutlanacak
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür, 5 il için uyardı: 'Fay kırıldı, depremler olabilir!' Naci Görür, 5 il için uyardı: 'Fay kırıldı, depremler olabilir!'
Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri
Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor' Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor'
Kılıçdaroğlu tek tek sayıp 'sadece ben değil onlar da aday' demişti: İşte o isimler Kılıçdaroğlu tek tek sayıp 'sadece ben değil onlar da aday' demişti: İşte o isimler
Enkazdan 63 saat sonra çıkarılmıştı: Hayatını izlediği film kurtarmış Enkazdan 63 saat sonra çıkarılmıştı: Hayatını izlediği film kurtarmış