Üniversiteye ‘fuhuş yuvası’ dedi, ‘kınama cezası’ aldı

Üniversiteler için “fuhuş yuvası”, muhalefet temsilcilerine saldıranlara ise “Elleri dert görmesin” diyen Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na sadece "kınama" cezası verildi.

Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için "fuhuş yuvası" ifadesini kullanmasının ardından görevinden alınmasına yönelik talepler karşılıksız kaldı, üniversite yönetimi ödül gibi bir ceza vermeyi kararlaştırdı. Bir milletvekilinin kalbinin durmasına neden olan Meclis'teki saldırıyı da savunan Sofuoğlu’na, bu nedenle de henüz herhangi bir yaptırım uygulanmadığı öğrenildi.