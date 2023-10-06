Gaziantep'te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Son dakika haberi... Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 5’i ağır 17 kişi yaralandı.
><
Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
5 ÖLÜ, 17 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı.
Kaynak: Gerçek Gündem