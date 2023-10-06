Gaziantep'te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika haberi... Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 5’i ağır 17 kişi yaralandı.

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Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 ÖLÜ, 17 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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Gaziantep Trafik kazası
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