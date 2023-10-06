Adalet Bakanı Gezi'yi 'terör eylemi' ilan etti: 'Siz yorumlar yaparsanız o doğru olmaz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Yargıtay'ın Gezi kararı hakkında konuşan Tunç, yaptığı açıklamalarda "Şiddet, şiddeti teşvik, hiçbir demokratik düzende kabul edilemez. Yargıtay da en son geçen hafta kararını verdi. Yargı, Gezi'nin bir suç olduğunu, şiddet hareketleri olduğunu ve bütün ülkeye yaygınlaştırılmak istendiğini ve seçilmiş hükümete yönelik bir kalkışma hareketi olduğunu kabul etti. Şimdi tabii bu delilleri bir tarafa bırakıp, siz yorumlar yaparsanız o doğru olmaz" dedi.

"GEZİ TERÖR EYLEMİDİR"

TİP'ten milletvekili seçilen ancak Anayasa'nın ilgili maddelerine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay hakkında da konuşan Tunç, Gezi'yi terör eylemi ilan etti.

Adalet Bakanı, "Uygulanması gereken bir Anayasa var. Anayasa’nın ilgili maddesi yasama dokunulmazlığının dışındadır diyor. Şimdi Anayasa’nın 14’ncü maddesine gidiyoruz. Ne var orada? Milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, buna ilişkin hususlar var. Buna ilişkin suçlar bakımından dokunulmazlık yoktur diyor seçimden önce başlanmışsa. Tabii neticede bunun kararını verecek olan Adalet Bakanlığı olarak biz değiliz. Biz sadece Anayasa’nın mevcut hükmünü ortaya koyduk ve Gezi’nin zaten tartışmasız biz terör eylemi olduğunu, halkımız da bunu bu şekilde biliyor çünkü orada ölüm var, mala zarar verme var. Bir kalkışma olduğu tartışmasız. Ama bunun sorumluları yargılanamayacaksa orada hukuk devletinden bahsedilemez" ifadelerini kullandı.

BİREYSEL BAŞVURUYA SINIR GELİR Mİ?

Tunç ayrıca AYM'ye bireysel başvuru hakkında da şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyla ilgili özellikle bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında bir çalışma yapılması gerekir. Bu anlamda özellikle Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarında bir yüksek temyiz mahkemesi gibi kararlar alması Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bir tartışmaya da neden olur. O açıdan da bireysel başvuru ile ilgili aksayan hususlar özellikle sistemimize zarar verecek noktaya varmadan bir düzenleme yapmak gerekir."