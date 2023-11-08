Son dakika: AYM 'sansür yasası' için kararını verdi

AYM 'sansür yasası' için kararını verdi. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun iptali talebini oy çokluğuyla reddetti.

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Son dakika: AYM 'sansür yasası' için kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin itirazıyla gündemine aldığı "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun iptali talebini oy çokluğuyla reddetti.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu esastan görüştü.

AYM Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

TCK'ye eklenen 217/A maddesi şunları içeriyordu:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."​​​​​​​

CHP İLGİLİ DÜZENLEMEYİ AYM'YE TAŞIMIŞTI

CHP, Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu işleyenlere 1-3 yıl hapis cezası verilmesini düzenleyen 29'uncu maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin AYM'ye başvurmuştu.

Şardan'ın ilgili maddeden tutuklanmasının ardından, AYM sürpriz bir kararla CHP'nin itirazını gündemine almıştı.

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