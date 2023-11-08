Antalya'da deprem

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Antalya'da deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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