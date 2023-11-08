Antalya'da deprem
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Korkuteli (Antalya)
Tarih:2023-11-08
Saat:15:39:41 TSİ
Enlem:37.093 N
Boylam:30.231 E
Derinlik:95.4 km
Detay:https://t.co/HeZ4rEwv9w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2023
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 8, 2023
IMRAHOR-KORKUTELI (ANTALYA) https://t.co/cX87TboxLD
08.11.2023, 15:39:41 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 100.5 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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