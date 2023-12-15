Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ölümüne neden olmuştu: Yunus Emre Göçer'in ölümünde kask ve para ayrıntısı

Türkiye'de çoğu kesim tarafından tepkiyle karşılanan ve birçok vatandaşın sinir uçlarına dokunan bir ölüm yaşanmıştı.

Motokurye olarak çalışan, 1 otizmli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un, motosikletine arkadan çarpmasıyla hastaneye kaldırılmış, 6 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetmişti.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Shekh Mohamud, Göçer'in ölümüne sebep olmasına rağmen polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Ayrıca kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud için yeni bir rapor istenmişti.

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan ve savcılığa sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mohamud için yakalama kararı talep etmişti.

Ortaya çıkan bilgilerde Mohamud'un yakalama kararı çıkmadan önce Türkiye'den kaçtığı anlaşılmıştı.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer, eksik tutanak tutan polisler ve kocasının katili hakkında herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmadan serbest bırakılmasına karar veren nöbetçi savcıdan şikayetçi olmuştu.

KASAK VE PARA TALEP EDİLDİ

Maktul Göçer'in eşi Öznur Göçer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir ifade daha verdi.

Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince, olayın incelenmesi mahiyetinde Yunus Emre Göçer'in kaskını ve kuryelik yaptığı sırada taşıdığı parayı istedi.

Göçer'in eşi, kaskın kaza sırasında eşinin başında takılı olduğunu, kaskın şu anda Kadir Arı isimli bir aile dostlarında olduğunu ve incelenmesi için gerektiğini teslim edebileceklerini belirtti.

Ayrıca eşinin taşıdığı ve ele geçirilen paranın kendilerine ait olmadığını, eşinin iş arkadaşına ait olabileceğini ve iş arkadaşına teslimine onay verdiğini belirtti.

Maktul eşi ayrıca şikayetlerini yineledi.

Öznur Göçer'in ifadesi şöyle:

"Ben ifademi avukatım Av. Çimen huzurunda vermek istiyorum. Eşimin daha önce beyanımda da belirtmiş olduğum kaskı evden takarak çıkmıştı. Kaza esnasında da başındaydı. Olay yerinde diğer eşyaları ile birlikte kaskı olay yerinden arkadaşı Hüseyin Yıldız aldı. Ben olayın psikolojisi ile eşimin eşyalarını teslim almamıştım. Şu an öğrendiğimiz kadarı ile kask Kadir Arı isimli aile dostumuzdadır. Bu kaskın içerisinde kamera cihazı vardı lakin olay günü kayıt almamıştı. O yüzden içerisinde kayıt mevcut değildir. Bu kaskın alt kısmından bağlama yeri vardır. Eşimin çıkarken kaskının alt kısmını bağladığını gördüm. Dosya kapsamında ele geçen 60.000 TL tutarında para tarafımıza ait değildir. İfade de geçen Bekir Yalçın isimli şahsı tanımıyorum lakin eşimin çalışma arkadaşı olabilir. Eşimin en son almış olduğu paket Bekir Yalçın isimli şahsın işinin paketidir. Bundan dolayı adı geçen tutar kendisine ait olabilir. Bekir Yalçın'a teslimine muvafakat ediyoruz. Olayda eşimin ölümüne sebebiyet verenlerden şikayetçiyiz. Olay nedeni ile karşı taraf sürücüsünden şikayetçiyim. Ayrıca gerekmesi halinde eşimin kaskını tarafınıza teslim edebiliriz."

Öznur Göçer'in avukatı şu ifadeyi verdi:

"Bizim bu hususta şikayetimiz devam etmektedir. Kaskı teslim edebiliriz. Şüphelinin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını talep ediyoruz. Paranın teslimi konusunda müvekkilimin beyanına katılıyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem