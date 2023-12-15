Fon vurgununda yeni gelişme: Seçil Erzan hakkında karar verildi

Denizbank Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında karar verildi.

'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen vurgunun ana kahramanlarından Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirisi ile aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı öne sürülmüştü.

Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.