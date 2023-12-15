15 yaşındaki Elif'in cesedi uçurumda bulunmuştu: Davada karar çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısı sanıklar Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz'ın "ihmali davranışla çocuğu kasten öldürme", "birden fazla kişiyle birlikte çocuğu hürriyetinden yoksun kılma", "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 24 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, suça sürüklenen çocuklar S. ve T. hakkında ise olay günü 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle indirim uygulanarak 3 yıldan 22 yıl 11 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

Bugün 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilen duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve sanıklar S.T. ve T.Y. hazır bulundu.

2 SANIK HAKKINDA 13 YIL 4'ER AY, DİĞER 2 SANIK HAKKINDA İSE 5 YIL HAPİS CEZASI

Suça sürüklenen çocuklar S.T. ve T.Y. hakkında, "adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, ceza eylemin ihmalle işlendiği anlaşıldığı gerekçesiyle indirim uygulanarak 20 yıla düşürüldü. Ayrıca suçun işlendiği tarihte sanıkların 18 yaşından küçük olmaları sebebiyle takdir indirimi uygulayan mahkeme, sanıkların 10 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Her iki sanığa ayrıca Elif Çakal'a yönelik, "hürriyeti tehdit" suçundan ise indirim uygulanarak 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bölücü hakkında ise "hürriyeti tehdit" suçundan indirim uygulanarak 5 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Tüm sanıklar hakkında da "sağlık için tehlikeli madde temini" suçundan beraat kararı verildi. Adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi.

Kaynak: ANKA