Samsun'da, 33 kişi gözaltına alındı

Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 33 kişi yakalandı.

Samsun'da, 33 kişi gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, silahla ateş etme, tehdit ve hakaret suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 33 kişi yakalandı, 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Yakalananlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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